ولاية أمريكية تقترب من أن تصبح عاصمة الذهب السائل في العالم

اكتشف الخبراء كمية كبيرة من النفط في ولاية داكوتا الشمالية في الولايات المتحدة لدرجة تقربها من تصبح عاصمة "الذهب السائل" في العالم،بل وتصبح لاعباً مهيمناً في صناعة النفط.

10.5 مليارات جالون من النفط بقيمة 18.6 مليار دولار

وحدد الجيولوجيون أن خزان ثري فوركس الأوسط في مقاطعة ماكنزي يحتوي على 10.5 مليارات جالون من النفط بقيمة 18.6 مليار دولار على بعد 50 قدمًا فقط من حيث يتم الحفر حاليًا .

ويعد الخزان جزءاً من منظومة باكن للبترول، التي تقع في مونتانا وداكوتا الشمالية، والتي تحتوي على أكبر رواسب النفط في الولايات المتحدة، حيث تنتج 474.5 مليون برميل سنوياً.

وتنتج حصة ولاية داكوتا الشمالية من نظام النفط 1.2 مليون برميل يوميا، لكن حاكمة الولاية كيلي أرمسترونج قالت "إننا لا نزال نترك أكثر من 80 في المائة من النفط في الأرض".

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن أرمسترونج قوله إنه يعتقد أن "احتياطيات النفط غير المستغلة في داكوتا الشمالية يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في أن تصبح الولايات المتحدة ليس فقط مستقلة في مجال الطاقة ولكن مهيمنة على الطاقة".

وتتكون مقاطعة ماكنزي من سبع بلدات يسكنها 14600 شخص فقط، وقال المسؤولون إن المزيد من الحفر في المنطقة من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد بشكل كبير.

ويوجد أكثر من 360 بئراً تستخرج النفط من حقل ثري فوركس، الذي أنتج أكثر من 92 مليون برميل من النفط منذ بدء العمليات في عام 2013.

ولكن الموارد غير المستغلة أثارت دعوات لإضافة 600 بئر أخرى وحفر أعماق أكبر من شأنها أن تسمح باستخراج 258 مليون برميل أخرى من النفط.

وقال عالم الجيولوجيا الجوفية في ولاية داكوتا الشمالية تيم نيسهايم: "تم حفر حوالي 20 بئراً في وحدة ثري فوركس الوسطى هذه سنوياً خلال السنوات الست الماضية، ولكن ربما ينبغي أن يتضاعف هذا الرقم إلى ثلاثة أمثاله".

ويشكل نظام باكن للبترول جزءاً من حوض ويليستون الأكبر، والذي يحتوي، وفقاً لدراسة أجرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في عام 2013، على 7.4 مليارات برميل من النفط يمكن أن تزود البلاد لمدة 100 عام على الأقل.

وهو يتألف من تشكيلتين مترابطتين: تشكيل باكن وتشكيل ثري فوركس، وهذا يعني أن هناك في الأساس حقلين نفطيين رئيسيين يعتبران جزءًا من هذا النظام.

يعتقد الجيولوجيون أن منطقة باكن ناضجة إلى حد ما، بسبب الاستخراج المستمر، لكن الاكتشاف في ثري فوركس قد يعطيها حياة ثانية.

وقال نيسهايم لموقع إنفوروم إن العديد من الحفارين افترضوا أن الحفر الإضافي في المنطقة لن يؤدي إلا إلى تسريع إنتاج النفط والغاز بدلاً من زيادة الإنتاج، لكنه وزميله تيد ستارنز اقترحا العكس.

وأضاف نيسهايم "بعد أن قمنا بعملنا، أصبحنا نعتقد أن الأمر أكثر من ذلك، عندما تقوم بحفر آبار ثري فوركس الوسطى، فإنك تحصل على المزيد من النفط من الأرض على المدى الطويل. إنك لا تقوم بتسريع عملية تعافيك فحسب، بل تساهم أيضًا في تعافيك على المدى الطويل. لقد قمنا ببعض الأبحاث، ونأمل أن تأخذ الشركات عملنا وتبني عليه، مما يمنحها بداية كافية للقيام بالمزيد" .

ووجد الباحثون أن تطوير الخزان قد يضيف ما يصل إلى مليوني برميل من النفط القابل للاستخراج لكل وحدة تباعدية تبلغ مساحتها 1280 فدانًا، وهي مساحة من الأرض مخصصة لبئر أو مجموعة من الآبار مع تحديد حدود لكمية النفط التي يمكن استخراجها.

ويحث العلماء الشركات على إنشاء المزيد من الآبار لاستخراج النفط الذي تبلغ قيمته أكثر من 18 مليار دولار.

وتم إنشاء حقل بارشال لاستخراج النفط من منطقة باكن في عام 2006، مع تركيز شركات النفط والغاز على منطقة باكن الوسطى من خلال الآبار الأفقية.

وذكرت صحيفة مينوت ديلي نيوز أن أكثر من 360 بئرا في منطقة ثري فوركس الوسطى تمثل نحو 2% من نشاط الحفر في نظام باكن-ثري فوركس البترولي، ونحو 1.7% من إجمالي إنتاج النفط حتى الآن .

وأجرى الجيولوجيون دراستين، اكتملتا في عام 2024، بحثتا في إنتاج النفط من 593 بئراً أفقياً عبر 51 منطقة حفر، تغطي كل منها 1280 فداناً.

ووجد الباحثون أن 17 منطقة شهدت زيادة واضحة في إنتاج النفط من خلال تطوير تكوين ثري فوركس الأوسط.

ويأتي هذا الاكتشاف في الوقت الذي هدد فيه الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع الكندية، مع ضريبة بنسبة 10 في المائة على النفط والغاز الطبيعي والكهرباء .