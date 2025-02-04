المؤشر نيكاي الياباني يقلص مكاسبه مع تأثر السوق بالرسوم الجمركية الأمريكية والصينية

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء بعد أن علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا، قبل أن يقلص بعض المكاسب مع تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر نيكي 1.8 بالمئة وسط عودة المستثمرين لشراء الأسهم، بعدما سجل أمس الاثنين أسوأ أداء له في أربعة أشهر.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.7 بالمئة عند 38798.37 نقطة كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.7 بالمئة عند 2738.02 نقطة.

ووافق الرئيس الأمريكي على تعليق تنفيذ الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك المجاورتين لمدة 30 يوما تمهيدا للدخول في مزيد من المفاوضات معهما، وهو ما حد من المخاوف التي هزت الأسواق العالمية أمس.

غير أن الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمئة التي قرر ترامب فرضها على الصين دخلت حيز التنفيذ في الساعة 0501 بتوقيت جرينتش اليوم، وهو ما رد عليه ثاني أكبر اقتصاد في العالم سريعا بفرض رسوم على بعض الواردات الأمريكية.

وقال ناكا ماتسوزاوا الخبير الاستراتيجي للاقتصاد الكلي لدى نومورا للأوراق المالية "لا تزال السوق منشغلة بالحديث اليومي عن الرسوم الجمركية".

وأضاف أنه في حين ليس أمام الولايات المتحدة الكثير لتكسبه من إلحاق الضرر بالاقتصادين الكندي والمكسيكي من خلال الرسوم الجمركية، فإن "القصة مختلفة تماما" عندما يتعلق الأمر بمنافستها الاقتصادية الصين.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات اليابانية بعد هبوطها في الجلسة السابقة عندما ركز المستثمرون على تقييم مدى تأثير الرسوم الجمركية على إنتاج السيارات في المكسيك التي يوجد بها عدد من مصانع السيارات.

وصعد المؤشر الفرعي للسيارات 1.4 بالمئة ليصبح أحد أكبر الرابحين. وارتفع سهم تويوتا موتور 1.7 بالمئة.

ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهما كيوسيرا لصناعة الخزف وموراتا للتصنيع 7.3 بالمئة و5.6 بالمئة على الترتيب بينما هوى سهم ميتسوبيشي موتورز 14.7 بالمئة.