الدولار يقفز بعد سريان رسوم ترامب الجمركية

ارتفع الدولار، أمس، مما دفع نظيره الكندي والبيزو المكسيكي إلى الهبوط إلى أدنى مستوياتهما في عدة سنوات، بينما نزل اليوان الصيني إلى مستوى متدنٍ قياسي في التعاملات الخارجية بعد أن تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اندلاع حرب تجارية.

سجل الدولار مكاسب واسعة النطاق، إذ لامس اليورو أيضاً أدنى مستوى في أكثر من عامين، في حين هبط الفرنك السويسري، الذي عادة ما يكون ملاذاً آمناً، إلى أضعف مستوى منذ مايو.وارتفع الدولار 0.34 بالمئة إلى 7.34 يوان في السوق الخارجية بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 7.3765 يوان.

وانخفض البيزو المكسيكي إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات إلى 21.2882 مقابل الدولار الأمريكي، وجرى تداوله في أحدث المعاملات متراجعاً 2.3 بالمئة إلى 21.1540، في حين تراجع الدولار الكندي إلى 1.4792 مقابل الدولار الأمريكي، وهو مستوى غير مشهود منذ 2003.

وهبط الدولار الكندي في أحدث معاملات واحداً بالمئة إلى 1.4689 مقابل الدولار.وسجل الدولار الأسترالي أدنى مستوياته في خمس سنوات، كما انخفض الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022.

وهبط اليورو 2.3 بالمئة إلى 1.0125 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022، وانخفضت العملة الموحدة 1.16 بالمئة إلى 1.0242 دولار.