النفط يهبط مع اقتراب الموعد النهائي للرسوم الأمريكية

انخفضت أسعار النفط اليوم "الثلاثاء" للجلسة الثالثة على التوالي وسط مخاوف من تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا، مما يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي في أكبر أسواق النفط العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 68.29 دولار للبرميل. وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.11 دولار للبرميل بانخفاض 1.09 دولار، أو 1.6 بالمئة.

وتنتهي صلاحية عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس اليوم الثلاثاء، وانخفض عقد سبتمبر أيلول الأكثر نشاطا 92 سنتا، أو 1.4 بالمئة، مسجلا 65.03 دولار للبرميل.

ويشير دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد يستكشف مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة لاستهداف الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.

وهددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على واردات الاتحاد في أول أغسطس إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق.

وقال مصدران حكوميان هنديان لرويترز إن احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والهند قبل نهاية المهلة تضاءلت.

وقال محللون في شركة ريتربوش للاستشارات في مذكرة "عامل الرسوم الجمركية أصبح فيما يبدو موضع تركيز أكبر قبل انقضاء المهلة الأمريكية".

كان وقود الديزل الأكثر انخفاضا في أسواق الطاقة، مما يعكس المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية. وكان هذا الوقود الصناعي، المستخدم أساسا في التصنيع والبناء والنقل الثقيل، الأفضل أداء في أسواق النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب شح الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة للديزل الأمريكي منخفض الكبريت بأكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الثلاثاء إلى 102.16 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، توقع استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو .







