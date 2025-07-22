الدولار يهبط قبيل مهلة ترامب بشأن الرسوم الجمركية



انخفض الدولار اليوم "الثلاثاء"، وكان الين أحد أبرز الرابحين مقابل العملة الأمريكية، مع متابعة المستثمرين المحادثات التجارية قبل حلول مهلة تنقضي في أول أغسطس، والذي قد يشهد فرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات شركاء تجاريين للولايات المتحدة إذا لم يتوصلوا إلى اتفاقات معها.

واتسمت التعاملات بالهدوء إلى حد بعيد، إذ تقدمت العملة اليابانية للجلسة الثانية على التوالي عقب نتائج انتخابات مجلس المستشارين في اليابان التي جرت في مطلع الأسبوع والتي لم تخالف نتائجها التوقعات. وينصب التركيز الآن على مدى سرعة طوكيو في التوصل إلى اتفاقية تجارية مع واشنطن ومستقبل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا في منصبه.

في أواخر التعاملات الصباحية، انخفض الدولار 0.7 بالمئة إلى 146.36 ين، بعد أن تراجع بأكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين عقب الانتخابات وعطلة رسمية. وتراجعت العملة الأمريكية لجلستين متتاليتين مقابل الين.

ومع عدم تبقي سوى أكثر قليلا من أسبوع على الموعد النهائي في أول أغسطس ، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت "الاثنين" إن الإدارة مهتمة بجودة اتفاقيات التجارة أكثر من توقيتها.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للدول التي تشارك في محادثات بناءة مع واشنطن، قال بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب هو الذي سيتخذ هذا القرار.

وشكلت الضبابية التي تكتنف الوضع النهائي للرسوم الجمركية على مستوى العالم عبئا هائلا على سوق الصرف الأجنبي، مما ترك العملات تتداول في نطاق ضيق في الغالب، حتى مع تسجيل الأسهم في بورصة وول ستريت مستويات مرتفعة جديدة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل سلة عملات، 0.3 بالمئة إلى 97.545، بعد أن تراجع بنحو 0.6 بالمئة "الاثنين".

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1725 دولار مع ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع. غير أنه من غير المتوقع تغيير أسعار الفائدة في منطقة اليورو.

ولا يزال التوصل إلى اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعيد المنال، وربما يتعرض التكتل لرسوم جمركية 30 بالمئة اعتبارا من أول أغسطس .

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يدرس مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة في ظل تضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاقية.

وقال فرانشيسكو بيسول، الخبير لدى آي.إن.جي "لم تُبد إدارة ترامب أي تساهل يذكر مع الإجراءات المضادة، وهناك خطر من أن يتفاقم الأمر (ولو مؤقتا) ويتحول إلى تصعيد في الرسوم الجمركية".

وأضاف "قدرة اليورو على الحفاظ على أفضليته على الدولار وسط التوتر الناتج عن الرسوم الجمركية ستعتمد على مدى أي تصعيد، وما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيخرج خاسرا نسبيا بينما تُبرم دول أخرى اتفاقيات كبيرة مع الولايات المتحدة".

ومما يشغل بال المستثمرين أيضا مسألة استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، نظرا لأن ترامب انتقد مرارا رئيس البنك جيروم باول وحثه على الاستقالة بسبب إحجام البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة.