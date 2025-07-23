الدولار يتذبذب أمام ضبابية الرسوم الجمركية

ارتفع الدولار قليلاً، أمس، لكن التداول في سوق العملات انحسر مع ترقب المستثمرين لأي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها الدول مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس للتوصل إلى اتفاقيات تجارية أو مواجهة رسوم جمركية عالية.

وتمسك الين إلى حد كبير بالمكاسب التي حققها في الجلسة السابقة عقب نتائج انتخابات مجلس المستشارين في اليابان التي جرت في مطلع الأسبوع، والتي لم تخالف نتائجها التوقعات السيئة.

وينصب التركيز الآن على مدى سرعة طوكيو في التوصل إلى اتفاقية تجارية مع واشنطن، ومستقبل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا في منصبه.

وشكلت الضبابية التي تكتنف الوضع النهائي للرسوم الجمركية على مستوى العالم عبئاً هائلاً على سوق الصرف، ما ترك العملات تتداول في نطاق ضيق في الغالب، حتى مع تسجيل الأسهم في بورصة وول ستريت مستويات مرتفعة جديدة.

وقال تييري ويزمان، خبير العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة ماكواري: «أي شيء سيحدث في الأول من أغسطس لن يكون بالضرورة أمراً دائماً، طالما ظلت الإدارة الأمريكية مستعدة للتحدث، مثلما أشارت رسائل ترامب قبل أسبوعين».

واستقر اليورو عند 1.1702 دولار. وينصب التركيز أيضاً على قرار أسعار الفائدة الذي سيتخذه البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن يبقي صناع القرار على أسعار الفائدة دون تغيير.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، إلى حد كبير عند 97.829 نقطة بعد أن انخفض 0.6 % أمس.

وظل الين في دائرة الضوء، وسجلت العملة اليابانية انخفاضاً طفيفاً لتصل إلى 147.485 للدولار، بعد ارتفاعها 1 %، أمس الأول، في أعقاب نتائج الانتخابات وعطلة رسمية.