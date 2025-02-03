ارتفاع الدولار وتراجع البورصات بعد رسوم ترامب الجمركية الجديدة

تراجعت مؤشرات البورصات الاثنين وسط قلق من عواقب الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها دونالد ترامب في الولايات المتحدة على كندا والمكسيك والصين، على النشاط الاقتصادي العالمي.

ونفذ الرئيس الأمريكي السبت تهديداته بفرض رسوم جديدة على الشركاء التجاريين الثلاثة الرئيسيين للولايات المتحدة، بنسبة 25% على المنتجات القادمة من كندا والمكسيك و10% إضافية على تلك المفروضة أصلا على المنتجات الصينية.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء.

وأعلن دونالد ترامب أنه سيتباحث صباح الاثنين مع رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو ومع حكومة المكسيك. لكنه ذكر أنه يستطيع بسهولة إضافة رسوم جمركية جديدة ردا على الإجراءات الانتقامية التي أعلنتها أوتاوا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلن ترودو السبت فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأمريكية.

وتسببت هذه الرسوم الجمركية الجديدة في ارتفاع الدولار مقابل معظم العملات الأخرى. وبذلك ارتفعت العملة الأمريكية قرابة الساعة 8,30 بتوقيت غرينتش 1,15% مقابل اليورو إلى 1.0245 دولار لليورو الواحد.

كما سجلت العملات المشفرة الاثنين تراجعا نتيجة مخاوف المستثمرين من هذه الأصول التي يقومون بتسييلها لتعويض خسائرهم في الأسواق الأخرى التي تواجه صعوبات بعد اعلان ترامب.