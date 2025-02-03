نمو الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.7% خلال العام الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين أن الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية ارتفع في العام الماضي بفضل زيادة الطلب على أشباه الموصلات لكن مبيعات التجزئة انخفضت وسط تباطؤ اقتصادي طويل الأمد.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 7ر1% سنويا خلال العام الماضي، ليواصل النمو للعام الثالث على التوالي.

وفي المقابل، تراجعت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية، وهي مؤشر رئيسي للإنفاق الخاص، بنسبة 2ر2% سنويا مع انخفاض مبيعات المواد الغذائية والسلع غير المعمرة الأخرى وسط ضغوط تضخمية عالية.

وشهد الاستثمار في الأصول الثابتة زيادة بنسبة 1ر4% سنويا في عام 2024 على خلفية الطلب القوي على الآلات المتعلقة بقطاع الرقائق بعد تراجعه بنسبة 5ر5% في 2023% بحسب بيانات مكتب الإحصاء.