تراجع نشاط قطاع التصنيع في اليابان إلى 48.7 نقطة

تسارعت وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي، بحسب بيانات جيبون بنك الصادرة اليوم الاثنين.

وأظهر تقرير البنك تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال يناير إلى 7ر48 نقطة، مقابل 6ر49 نقطة خلال ديسمبر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

واستمر تراجع المؤشر الفرعي لناتج قطاع التصنيع للشهر الخامس على التوالي، وهو ما يشير إلى تراجع معدل مستويات الإنتاج. ورغم ذلك تراجع المؤشر إلى أقل مستوياته منذ 10 سنوات، حيث أشارت الشركات غالبا إلى أن عدم وجود طلبيات جديدة هو سبب خفض الإنتاج.

كما تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لدى قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي.

وأشارت الشركات التي سجلت تراجعا في المبيعات إلى الضعف المستدام في ثقة العملاء وبخاصة في قطاعي أشباه الموصلات والسيارات.