الوون الكوري يتراجع إلى أدنى مستوياته السنوية

تراجعت العملة الكورية الجنوبية بوتيرة حادة مقابل الدولار الأمريكي اليوم الإثنين، بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تأثير خطة الرسوم الجمركية الشاملة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الاقتصاد والشركات الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن سعر صرف الوون الكوري بلغ عند الافتتاح 1466 وون مقابل الدولار، بانخفاض 13.3 وون عن الجلسة السابقة، وانخفض إلى 1471.35 وون في الساعة 10 صباحا.

وكانت قيمة الوون اليوم هي أدنى مستوى حتى الآن هذا العام، حيث كان المستوى الأدنى السابق هو 1470.8 وون في 13 يناير.

وظلت العملة المحلية بالقرب من مستوى 1450 وون منذ ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية؛ وذلك بسبب استمرار ارتفاع الدولار وسط تحذيرات ترامب بشأن الرسوم الجمركية والأزمة السياسية الداخلية التي أثارها فرض الرئيس يون سيوك-يول للأحكام العرفية.

وكان ترامب، قد أعلن يوم السبت أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% على السلع القادمة من الصين؛ بدءا من يوم غد الثلاثاء، وتعهد أيضا بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي.

ويُخشى أن تؤثر الرسوم الجمركية الشاملة والتدابير الانتقامية المتوقعة سلبا على الشركات الكورية الجنوبية التي توجد لديها قواعد إنتاج في تلك البلدان.