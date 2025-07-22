تعليق العمل بمعايير عالمية لانبعاثات النفط والغاز بعد انسحاب شل وآخرين

نقلت صحيفة فايننشال تايمز الثلاثاء عن وثائق اطلعت عليها أن شركة شل وغيرها من مجموعات الطاقة الرائدة تخلت عن محاولة استمرت ست سنوات لتحديد استراتيجية صافي الانبعاثات الصفرية بعد أن قيل لها إن مثل هذا المعيار سيتطلب منها التوقف عن تطوير حقول نفط وغاز جديدة.

وأضافت الصحيفة: إن شل وآكر بي.بي النرويجية وإنبريدج الكندية انسحبت جميعها من مجموعة الخبراء الاستشارية لمبادرة الأهداف القائمة على العلم منذ أواخر العام الماضي.

وأكدت المبادرة، وهي جهة رائدة في تقييم الأهداف المناخية للشركات، أنها أوقفت تطوير معيار النفط والغاز مؤقتاً بسبب «التطوير الكبير الذي لا يزال يتطلب موارد كبيرة».

وقال متحدث باسم المبادرة: «هذا هو السبب الوحيد وراء قرارنا... سنعود إلى تطوير معيار النفط والغاز، على أن يتم تحديد التوقيت الدقيق مع وضع اللمسات الأخيرة على برنامج عملنا في المستقبل».

واقترحت المبادرة في مارس الماضي قواعد جديدة لمساعدة الشركات على وضع خطط عالية الجودة لخفض الانبعاثات.

وانسحبت الشركات من المبادرة بعد أن ذكرت مسودة المعايير، التي اطلعت عليها الصحيفة، أنه لا ينبغي للشركات تطوير «حقول نفط وغاز جديدة» بمجرد تقديمها لخطة المناخ، أو اعتباراً من نهاية عام 2027، أيهما أقرب.

وذكرت فايننشال تايمز أن المبادرة أشارت إلى «اعتبارات تتعلق بالقدرة» لتفسير توقفها عن العمل على معيار النفط والغاز. ونفت المبادرة أن يكون هذا مرتبطاً بمغادرة شركات نفط وغاز، قائلة: إنه «لا يوجد أساس في الواقع لهذه الادعاءات».

وقالت شل في بيان: إنها تدعم المنهجيات القائمة على العلم وتعتقد أن المعايير يجب أن تعكس «التغيرات المجتمعية والاقتصادية الواقعية» مع السماح بالمرونة للوصول إلى أهداف الانبعاثات الصفرية.

وقالت شل لصحيفة فايننشال تايمز: إن خبيرها انسحب من مجموعة الخبراء بعد أن رأى أن الصيغة المقترحة «لا تعكس وجهة نظر القطاع بأي شكل جوهري» في حين قالت آكر بي.بي للصحيفة: إنها انسحبت من المجموعة بعد أن خلصت إلى أن «قدرتها (كشركة) على التأثير» على معيار النفط والغاز «محدودة».

ولم ترد شركة إنبريدج بعد على طلب من رويترز للتعليق، ولم يتسن التواصل مع شركة آكر بي.بي حتى الآن.