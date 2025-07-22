بريطانيا توافق على إنشاء محطة نووية بقيمة 51 مليار دولار

وافقت الحكومة البريطانية على بناء محطة الطاقة النووية «سايزويل سي»، في «سوفولك» جنوب شرقي إنجلترا، بتكلفة تبلغ 38 مليار إسترليني (نحو 51.3 مليار دولار)، وأفادت بأن المشروع سيوفر 10 آلاف فرصة عمل في ذروة أعمال البناء.

وذكرت الحكومة الثلاثاء، أنها ستستحوذ مبدئياً على حصة تبلغ 44.9 % من المحطة النووية، ويضم التحالف الاستثماري أيضاً، صندوق التقاعد الكندي «لا كيس» بنسبة 20 %، وشركة «سينتريكا» البريطانية بنسبة 15 %، وشركة «إي دي إف» الفرنسية بنسبة 12.5 %، إضافة إلى «أمبر إنفراستركتشر» بنسبة 7.6 %.

وأكدت الحكومة البريطانية أن صندوق الثروة الوطنية التابع لها، سيساعد في توفير التمويل اللازم للمحطة النووية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 3.2 غيغاواط، ويجري بناؤها في مقاطعة «سوفولك»، بحسب «ماركت ووتش».

لم تُفتتح أي محطة طاقة نووية جديدة في المملكة المتحدة منذ عام 1995، ومن المرجح إغلاق جميع المفاعلات النووية الحالية في البلاد -باستثناء «سايزويل بي»- تدريجياً، بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

ويشكل قرار المضي قدماً في مشروع سيزويل سي في شرقي إنجلترا، علامة أخرى على النهضة النووية في أوروبا، مع تطلع العديد من البلدان إلى بناء محطات جديدة، لتحل محل أساطيلها القديمة، وتعزيز أمن الطاقة، والوصول إلى أهداف المناخ.

وستكون محطة سوفولك ثاني محطة نووية جديدة تُبنى في بريطانيا منذ أكثر من عقدين. ومن المتوقع أن توفر حوالي 10,000 فرصة عمل، خلال ذروة البناء، وأن تنتج كهرباء تكفي لتشغيل حوالي 6 ملايين منزل عند بنائها.

وتتوقع شركة EDF أن يدخل مشروع «سايزويل سي» مرحلة التشغيل، بحلول منتصف أو أواخر ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.

وقالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، في بيان «إن توفير الجيل القادم من الطاقة النظيفة المملوكة للدولة، أمر حيوي لأمن الطاقة ونمونا».