من البطاطا إلى القهوة واللحوم.. لماذا ترتفع أسعار الغذاء بحدة في العالم؟

يضرب التغير المناخي أصقاع الكرة الأرضية وهو ما يؤدي إلى انعكسات سلبية طالت جميع مناحي حياة البشر، فقد

تسببت الظواهر الجوية المتطرفة بين عامي 2022 و2024 في ارتفاع هائل بأسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم، فقد وجدت دراسة جديدة أن الطقس القاسي الناجم عن تغير المناخ يدفع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية للارتفاع عالمياً ويشكل مخاطر أوسع على المجتمع ككل.

شهدت تكلفة مجموعة واسعة من السلع - من البطاطس في بريطانيا إلى القهوة في البرازيل - ارتفاعات دراماتيكية في السنوات الأخيرة بسبب ظروف جوية "كانت شديدة للغاية لدرجة أنها تجاوزت جميع السوابق التاريخية قبل عام 2020"، وفقًا للدراسة التي قادها ماكسيميليان كوتز من مركز برشلونة للحواسيب الفائقة بحسب سي إن إن.

قامت دراسات سابقة بدراسة كيفية تأثير درجات الحرارة المرتفعة على تكلفة المنتجات الغذائية على المدى الطويل، من خلال تأثيرها على المحاصيل وسلاسل التوريد، لكن البحث الجديد، الذي نُشر يوم الاثنين، ركز على 16 مثالًا عبر 18 دولة حول العالم حيث ارتفعت الأسعار على المدى القصير نتيجة للحرارة الشديدة، أو الجفاف، أو الأمطار الغزيرة بين عامي 2022 و2024.

أمثلة عالمية

-كوريا الجنوبية: ارتفعت أسعار الملفوف بنسبة 70% في سبتمبر الماضي مقارنة بسبتمبر 2023 بعد موجة حر في أغسطس.

-أوروبا: قفز سعر زيت الزيتون بنسبة 50% في يناير 2024 مقارنة بالعام السابق بعد جفاف طويل الأمد عبر إيطاليا وإسبانيا في عامي 2022 و2023.

-المكسيك: أدى أحد أشد حالات الجفاف التي واجهتها المكسيك على مدى العقد الماضي إلى زيادة حادة في أسعار الفاكهة والخضروات في ذلك الشهر.

-اليابان: ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 48% في اليابان في سبتمبر 2024 في أعقاب موجة حر كانت الأشد منذ بدء السجلات الإقليمية في عام 1946، باستثناء صيف عام 2023 الذي كان حارًا بنفس القدر.

-غانا وساحل العاج (الكاكاو): تشكلان ما يقرب من 60% من إنتاج الكاكاو العالمي. لذا، فإن موجة حر هناك في أوائل عام 2024، التي يقول العلماء إن تغير المناخ جعلها أكثر حرارة بمقدار 4 درجات مئوية، شهدت ارتفاع أسعار الكاكاو العالمية بنسبة هائلة بلغت 280% في أبريل من ذلك العام.

أسعار لحوم البقر تهز أمريكا

تُسجل أسعار لحوم البقر أرقامًا قياسية، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 9% منذ يناير، في أمريكا ويُباع بسعر 9.26 دولارًا للرطل. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو ارتفاع أسعار شرائح اللحم واللحم المفروم بنسبة 12.4% و10.3% على التوالي، مقارنةً بالعام الماضي، لكن خفض أسعار لحوم البقر سيكون أصعب من خفض أسعار البيض.

وسجلت أسعار لحوم البقر مستويات قياسية منذ عقد من الزمان بسبب تقلص قطعان الماشية، وظروف الجفاف، وزيادة استيراد لحوم البقر - كل ذلك في حين ظل الطلب قويا.

وفي الشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة تايسون فودز، دوني كينج، خلال مكالمة الأرباح، إن "لحوم البقر تشهد أصعب ظروف السوق التي شهدناها على الإطلاق".

وفقاً لاتحاد المزارعين الأمريكيين (AFBF)، وصلت أحجام قطعان الماشية إلى أدنى مستوياتها منذ 74 عاماً. ولم تعد تربية الماشية مربحة كما كانت في السابق، ويقول الخبراء إن العديد من مربي الماشية قد تخلوا عنها.

فقد أدى الجفاف المستمر في مساحات واسعة من أراضي المزارع الأمريكية إلى جفاف المراعي، مما أجبر مربي الماشية على الاعتماد على أعلاف أغلى ثمنًا للماشية بدلًا من العشب الذي يرعاه المزارعون بحرية، وفقًا لاتحاد مربي الماشية الأمريكي.

مخاطر اجتماعية واقتصادية أوسع

ذكرت الدراسة الجديدة أن الطعام الصحي يميل إلى أن يكون أغلى من البدائل الأقل صحة، لذا فإن أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية يمكن أن يؤدي غالبًا إلى تقليص الأسر ذات الدخل المنخفض من الأطعمة المغذية مثل الفاكهة والخضروات.

وشددت الدراسة على "المخاطر المجتمعية التابعة لذلك"، حيث يمكن أن تساهم الأسعار المتأثرة بالطقس في مضاعفات صحية مثل سوء التغذية، والسكري من النوع 2، وأمراض القلب.

كما لاحظ الباحثون أن الظروف الجوية القاسية، من خلال رفع أسعار المواد الغذائية، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم التضخم العام، مما قد يسهم في اضطرابات سياسية واجتماعية.

دعوات ملحة للتحرك

قال كوتز، الذي يعمل أيضًا في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا، في بيان صحفي حول الدراسة: "حتى نصل إلى صافي انبعاثات صفرية، فإن الطقس القاسي سيزداد سوءًا، وهو بالفعل يتلف المحاصيل ويرفع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "الناس يلاحظون ذلك، حيث يأتي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المرتبة الثانية على قائمة تأثيرات المناخ التي يرونها في حياتهم، بعد الحرارة الشديدة نفسها."

وأضاف تيم بنتون، أستاذ بيئة السكان في جامعة ليدز بإنجلترا، والذي لم يشارك في البحث، أن النتائج تضيف إلى الأدبيات المتزايدة حول كيفية تأثير تغير المناخ على الزراعة في جميع أنحاء العالم.

وقال وفق شبكة CNN: "النقص في الإمدادات يؤثر حتماً على الأسواق، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بالنسبة للأشخاص الذين يشترون الطعام. للأسف، يتفاقم هذا التأثير على أسعار المواد الغذائية بسبب عالم أكثر توترًا وتنافسًا، حيث تخضع التجارة العالمية بالفعل لضغوط من الصراعات أو النزاعات التجارية."

وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، نحن نواجه بشكل متزايد عالمًا يكون فيه التقلب هو القاعدة، مما يؤدي إلى "أزمة تكلفة معيشة" دائمة. كلما طال أمد فشلنا في معالجة تغير المناخ بالسرعة المطلوبة، زاد تأثير هذه الأمور علينا جميعًا."