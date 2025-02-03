تقديرات بتراجع التضخم في تركيا إلى 41.2 %

تشير التقديرات إلى أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 41.2 % في مطلع العام، مما يمنح صنّاع السياسات طمأنة، بينما يواصلون خفض أسعار الفائدة، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء، أمس.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو السنوي في أسعار المستهلك في يناير مقابل قراءة في الشهر السابق، بلغت نسبتها

44.4 %، بحسب متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «بلومبرج» للمحللين.

وخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض في يناير، للشهر الثاني على التوالي.

وانخفض سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بواقع 250 نقطة أساس ليصل إلى 45 %، وأسقط المسؤولون الإشارة إلى التضخم «الشهري» - وهو مقياسهم المفضل حتى ذلك الحين - مما يشير إلى تخفيف التحيز.