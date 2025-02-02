بسبب خلل تقني .. عملاء يحصولون على أموال طائلة من ماكينات بنك شهير

اندفع عملاء نحو ماكينات صرف النقود التابعة لبنك باركيز في بريطانيا وحصلوا على أموال طائلة بالمجان، وأرجع البنك تلك المشكلة إلى خلل في تكنولوجيا المعلومات.

وحذر البنك من أن بعض الأشخاص قد يرون رصيدًا قديمًا، وقد لا تظهر المدفوعات المقدمة أو المستلمة، وذلك بعد الانقطاع الأولي يوم الجمعة، قبل ثلاثة أيام.

واعتذر بنك باركليز عن هذه المشكلات، قائلاً إنه يواجه "مشكلات فنية مستمرة تؤثر على حسابات عملائنا، وأنه سيضمن عدم ترك أي عميل "بدون أموال" وفق ديلي.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طوابير ضخمة أمام أجهزة الصراف الآلي، حيث يصطف الناس للحصول على "أموال مجانية".

وقد لا يلاحظ بعض الأشخاص الذين يسحبون النقود انخفاض رصيدهم، ولكن من المرجح أن يتم تحديثه إلى المبلغ الصحيح عند إصلاح الخلل في تكنولوجيا المعلومات.

انقطاع الخدمة

وبدأ الانقطاع يوم الجمعة، وهو نفس يوم صرف رواتب شهر يناير للعديد من العمال البريطانيين والموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية الذاتية.

وزعم مئات العملاء أنهم ما زالوا يواجهون مشكلات مع الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ودفع الفواتير، وفقًا لموقع Down Detector لتتبع الانقطاعات.

وقال بنك باركليز إن أجهزة الصراف الآلي التابعة له لم تتأثر وأن العملاء يمكنهم سحب النقود واستخدام بطاقاتهم لإجراء المدفوعات.

وجاء في الموقع الإلكتروني للبنك: "قد يواجه بعض العملاء مشكلات في إجراء المدفوعات - ونحن نعمل على إصلاح هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن،قد يكون رصيدك غير صحيح وقد لا تظهر بعض المدفوعات التي قمت بها أو تتوقع استلامها، يرجى عدم إجراء المدفوعات مرة أخرى، يرجى تحملنا بينما نقوم بتصحيح هذا الأمر، يرجى توخي الحذر، إن الحفاظ على أموالك في مأمن هو أولويتنا الأولى على الإطلاق، غالبًا ما يستغل المحتالون أوقاتًا كهذه لإرسال رسائل متظاهرين بأنهم من بنك باركليز، لن نطلب منك مطلقًا تفاصيل حسابك أو النقر على أي روابط في رسالة نصية - يرجى توخي الحذر وعدم مشاركة أي معلومات شخصية."

تقليل التأثير

وفي بيان لها، قالت هيئة الإيرادات والجمارك إنها "تعمل بشكل وثيق" مع باركليز لتقليل أي تأثير على أولئك الذين يقدمون تقييماتهم الذاتية وأن خدمات هيئة الإيرادات والجمارك "تعمل بشكل طبيعي".

وأضاف المتحدث باسم الشركة أن أي مشكلات تتعلق بانقطاع الخدمة في بنك باركليز لن تؤدي إلى فرض عقوبات على تأخير سداد ضرائب هيئة الإيرادات والجمارك، حيث لا تنطبق هذه العقوبات حتى الأول من مارس.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نصح بنك باركليز العملاء الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى أموالهم بالسعي للحصول على الدعم من الأصدقاء والعائلة والاتصال ببنوك الطعام.

وفي بيان، قال متحدث باسم البنك: "نحن آسفون للغاية للمشكلات الفنية المستمرة التي تؤثر على حسابات عملائنا ونعمل بجد لإصلاح المشكلة، يمكن للعملاء استخدام بطاقاتهم وسحب النقود واستخدام تطبيقنا والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وبمجرد حل هذه المشكلات المتبقية، سنخبر عملاءنا بذلك، وسنضمن عدم ترك أي عميل متأثر بدون أموال، سنعمل على إبقاء مراكز الاتصال الخاصة بنا مفتوحة لفترة أطول خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه وسنعمل بشكل استباقي على الاتصال بالعملاء الذين قد يكونون عرضة للخطر".

حل المشكلة

وقالت شركة باركليز اليوم وفق موقع بي بي سي إن "المشكلة الفنية" التي تؤثر على المدفوعات والمعاملات للعملاء تم حلها بعد ثلاثة أيام من الاضطراب.

وقال البنك إنه تمت معالجة المدفوعات المتأخرة وأنه يعمل على "تحديث الأرصدة لبعض عملائه ومعالجة أي مشكلات متبقية.

وفي يوم الجمعة، عندما بدأ الانقطاع، قال العملاء لهيئة الإذاعة البريطانية إنهم يواجهون مشاكل في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت وإجراء المدفوعات الأساسية.

ومن المفهوم أن المشكلات الفنية لم تكن ناجمة عن هجوم إلكتروني، لكن البنك لم يوضح ما هو وراء المشكلة أو عدد العملاء المتأثرين.