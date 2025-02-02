الهند تقدم إعفاءات ضريبية بقيمة 11.5 مليار دولار لحماية الاقتصاد

قدم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إعفاءات ضريبية كبيرة للطبقة المتوسطة في الهند في الميزانية الاتحادية لحماية الاقتصاد من التحديات العالمية، لكنه لم يقدم دعما مباشرا لملايين الهنود العاطلين عن العمل الذين صوتوا ضده العام الماضي.

وكشفت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، في خطابها بشأن الميزانية، أمس السبت، عن تخفيضات ضريبية بقيمة 5ر11 مليار دولار أمريكي من شأنها إعفاء 10 ملايين هندي من دفع ضريبة الدخل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

كما شملت التدابير الأخرى منح إعانات جديدة للمزارعين وتخفيضات في الرسوم الجمركية.

ولكن اللافت في خطاب نيرمالا سيتارامان أمام البرلمان هو عدم ذكر أي برامج مخصصة لتعزيز فرص العمل أو تقديم الدعم المالي لملايين الهنود العاطلين عن العمل.

ويأتي هذا على النقيض من ميزانية يوليو الماضي، عندما أعلنت حكومة مودي عن خطة لضخ نحو 2 تريليون روبية هندية (23 مليار دولار أمريكي) على مدار عدة سنوات لخلق فرص عمل جديدة، بعد أن وجه الناخبون انتكاسة لحزبه في الانتخابات.