النفط يستقر والذهب يعزز مكاسبه مع تراجع الدولار

سجلت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً، أمس، وسط توقعات بأن تأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على إمدادات النفط الروسية سيكون محدوداً، فيما عزز الذهب مكاسبه مع تراجع الدولار.

وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً أو 0.2 % إلى 69.16 دولاراً للبرميل، بعد أن انخفضت عند التسوية يوم الجمعة 0.35 %، واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 67.34 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجع 0.3% في الجلسة السابقة.

ووافق الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، بسبب الصراع في أوكرانيا، والتي استهدفت أيضاً شركة نايارا الهندية للطاقة، وهي شركة مصدرة للمنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي.

وعززت أسعار الذهب مكاسبها، فيما يترقب المستثمرون مستجدات المفاوضات التجارية قبيل الموعد النهائي الذي حددته واشنطن لبدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة في الأول من أغسطس.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس 1.2% أو 40 دولاراً خلال التعاملات إلى 3398.2 دولاراً للأوقية، وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء 0.4% إلى 98.1 نقطة.