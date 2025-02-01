الهند تلغي الضرائب على واردات العديد من المكونات الإلكترونية

ألغت الهند الضرائب على واردات العديد من المكونات الإلكترونية في الميزانية الاتحادية، فيما تسعي إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تعزيز التصنيع المحلي.

وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان أمام البرلمان اليوم السبت، أثناء إعلانها عن الميزانية الاتحادية للعام المالي الذي يبدأ في الأول من أبريل، إن بلادها لن تفرض ضرائب استيراد على مكونات بما في ذلك القطع المستخدمة في وحدات الكاميرات وتلك المطلوبة لتجميع لوحات الدوائر المطبوعة، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

وكانت الهند قد فرضت في وقت سابق رسومًا جمركية بنسبة 5ر2% على استيراد هذه الأجزاء.

وقالت الوزيرة في خطابها بشأن الميزانية: "سيتم تقديم الدعم لتطوير قدرات التصنيع المحلية من أجل تكامل اقتصادنا مع سلاسل التوريد العالمية".