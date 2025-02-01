تراجع صادرات كوريا بنسبة 10.3% في يناير

أظهرت بيانات اليوم السبت أن صادرات كوريا الجنوبية أنهت سلسلة مكاسب استمرت 15 شهرا في يناير الماضي بسبب انخفاض عدد أيام العمل بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وتراجعت شحنات الصادرات بنسبة 3ر10% عن العام السابق لتسجل 1ر49 مليار دولار الشهر الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وتراجعت الواردات بنسبة 4ر6 % على أساس سنوي لتسجل 51 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 89ر1 مليار دولار، وهو العجز الأول في 20 شهرا.

ومن حيث القطاعات، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 1ر8% لتصل إلى 1ر10 مليارات دولار، وهو ثاني أعلى مبلغ خلال شهر يناير. وكان هذا الشهر أيضا هو الشهر التاسع على التوالي الذي تتجاوز فيه صادرات الرقائق حد الـ10 مليارات دولار.

من ناحية أخرى، تراجعت صادرات السيارات بنسبة 6ر19 % إلى 5 مليارات دولار حيث تأثر الإنتاج بشدة بسبب العطلة الطويلة وانخفاض الطلب على سيارات الديزل والسيارات الكهربائية.