الين الياباني وسط حالة الضبابية السياسية

ارتفع الين، خلال تداولات أمس، بعد أن خسر الائتلاف الحاكم في اليابان أغلبيته في مجلس المستشارين، وذلك في وقت يتأهب فيه المتعاملون لفترة من الشلل السياسي واضطراب السوق في رابع أكبر اقتصاد في العالم قبل الموعد النهائي لمفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وأغلقت الأسواق اليابانية أبوابها، في إجازة رسمية، أمس، تاركة الين الياباني كمؤشر على قلق المستثمرين، إذ تشير المعاملات حتى الآن إلى أن الأسواق استوعبت إلى حد كبير نتائج الانتخابات.

وصعد الين إلى 148.44 مقابل الدولار، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي مع قلق المستثمرين بشأن التوقعات المالية والسياسية لليابان. وارتفع الين مقابل اليورو إلى 172.64 ومقابل الجنيه الاسترليني إلى 199.03.

واستقر اليورو عند 1.16317 دولار، في حين جرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث معاملاته عند 1.13417 دولار. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 98.381.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد سلسلة من التخفيضات، بينما ينصب اهتمام المستثمرين على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الأمريكي سيستجيب لضغوط ترامب لخفض أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.18% إلى 0.5951 دولار.