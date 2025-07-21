النفط يتراجع مع توقعات بتأثير محدود للعقوبات الجديدة على روسيا

سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا اليوم "الاثنين" وسط توقعات بأن تأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على النفط الروسي سيكون محدودا على الإمدادات، في حين تُبقي الرسوم الجمركية الأمريكية المخاوف بشأن الطلب قائمة.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 68.93 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4 إلى 67.06 دولار للبرميل.

ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، والتي شملت أيضا شركة نايارا الهندية للطاقة، وهي شركة مصدرة للمنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي.

وقال هاري تشيليجيريان من مجموعة أونيكس كابيتال "الجولة الأحدث من عقوبات الاتحاد الأوروبي لن تغير بالضرورة توازن (أسعار) النفط. ولهذا السبب لا يتفاعل السوق كثيرا... برع الروس في الالتفاف على هذه الأنواع من العقوبات".

وجاءت عقوبات الاتحاد الأوروبي عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على من يشترون الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام خلال 50 يوما.

وقال محللو بنك (آي.إن.جي) إن الجزء الذي يرجح أن يكون له تأثير من حزمة العقوبات هو حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد المنتجات النفطية المكررة المصنعة من النفط الروسي في دول ثالثة، مع أن التكتل أشار إلى أن الحظر قد يكون من الصعب مراقبته وتطبيقه.

وذكرت شركة تكنولوجيا الطاقة الأمريكية بيكر هيوز يوم "الجمعة" أن عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار منصتين إلى 422 منصة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2021.

ومن المقرر أن يبدأ سريان الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الاتحاد الأوروبي في الأول من أغسطس، على الرغم من أن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قال" الأحد" إنه واثق من أن الولايات المتحدة يمكن أن تتوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل.

وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي "ستظل مخاوف الرسوم الجمركية قائمة حتى الموعد النهائي المحدد في أول أغسطس، بينما قد يأتي بعض الدعم من بيانات مخزون النفط إذا أظهرت شحا في المعروض".

وأوضح "يبدو أن نطاق السعر يتراوح بين 64 و70 دولارا (للبرميل) خلال الأسبوع المقبل".

وتداولت العقود الآجلة لخام برنت بأسعار وصل أكثرها انخفاضا إلى 66.34 دولار للبرميل وأعلاها إلى 71.53 دولار للبرميل بعد أن أوقف اتفاق وقف إطلاق النار في 24 يونيو حزيران الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوما.







