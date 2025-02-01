الذهب يتوهج عند مستوى قياسي وسط قلق من الرسوم الجمركية الأمريكية

سجلت أسعار الذهب مستوى مرتفعاً جديداً، أمس، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس، وسط مخاوف بين المستثمرين من الرسوم الجمركية التي يحتمل أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وترقب لتقرير مهم عن التضخم لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2795.92 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في التعاملات مرتفعاً بنحو 1 % خلال الأسبوع.

وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2799.71 دولاراً.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 31.54 دولاراً، وزاد البلاتين 0.1 % إلى 967.80 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.2 إلى 987.10 دولاراً.