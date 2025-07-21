زيادة في انبعاثات سفن الشحن في الاتحاد الأوروبي

أظهرت بيانات أوروبية جديدة تتضمن رحلات خارج أوروبا أن الانبعاثات الكربونية من سفن الشحن التي تعمل في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بصورة كبيرة خلال عام 2024.

وقالت شركة سي-انتليجينس للتحليلات ومقرها كوبنهاجن إن زيادة الانبعاثات الكربونية ترجع بصورة كبيرة إلى الهجمات على السفن التجارية من جانب ميليشيا الحوثي في اليمن، التي تجبر السفن على أن تسلك طرقا طويلة- مما يلحق الضرر بالمناخ.

ووفقا للبيانات، فإن سفن الشحن المدرجة في قاعدة بيانات الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي قامت ببث 52.8 مليون طن من أكسيد الكربون العام الماضي- أي ما يوازي تقريبا الانبعاثات السنوية في اليونان، مقارنة بالعام السابق، وهذا يمثل زيادة بنسبة 46%.

وقالت الشركة في تحليل إن " هذه الزيادة ترجع بوضوح إلى أزمة البحر الأحمر".

وأوضحت الشركة أن الطرق الأطول أسفرت عن زيادة الانبعاثات بواقع 18 مليون طن من الانبعاثات الكربونية من سفن الشحن، مضيفة أن الزيادة لا يمكن أن ترجع فقط إلى زيادة التجارة.