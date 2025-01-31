الصين... 14.4% ارتفاعاً في تجارة الخدمات خلال 2024

أظهرت أحدث البيانات الواردة من وزارة التجارة الصينية أن حجم تجارة الخدمات في الصين سجل مستوى قياسيا جديدا في عام 2024، حيث وصلت قيمة صادرات وواردات الخدمات إلى 5238ر7 تريليونات يوان (حوالي 04ر1 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 4ر14% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة صادرات الخدمات 1756ر3 تريليونات يوان، بزيادة قدرها 2ر18% على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة وارداتها 3482ر4 تريليونات يوان، بزيادة قدرها 8ر11% على أساس سنوي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة.

وحافظت تجارة الخدمات المكثفة المعرفة على نمو مطرد، إذ وصلت قيمة الصادرات والواردات منها إلى 8956ر2 تريليون يون في 2024، بارتفاع قدره 5ر6% على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، شهدت تجارة الخدمات المتعلقة بالسياحة نموا سريعا العام الماضي، لتحتل المرتبة الأولى من حيث سرعة النمو بين المجالات المختلفة في تجارة الخدمات. ووصلت قيمة الصادرات والواردات منها إلى 0512ر2 تريليون يوان، بزيادة 1ر38% على أساس سنوي.