تريليون دولار القيمة السوقية لشركة تي.إس.إم.سي التايوانية للرقائق

كسرت القيمة السوقية لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية التايوانية العملاقة تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كومباني (تي.إس.إم.سي) حاجز التريليون دولار لأول مرة في ختام تعاملات بورصة تايبيه للأوراق المالية يوم الجمعة الماضي، مع ارتفاع توقعات مبيعات الشركة بفضل الطلب القوي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سعر سهم الشركة موردة الرقائق الرئيسية لشركتي آبل الأمريكية للإلكترونيات وإنفيديا كورب للرقائق، إلى مستوى قياسي يوم الجمعة ليحقق مكاسب تراكمية نسبتها 50% مقارنة بمستواه المنخفض في أبريل الماضي. وأصبحت تي.إس.إم.سي أول شركة آسيوية تزيد قيمتها السوقية على تريليون دولار منذ وصلت شركة البتروكيماويات والنفط الصينية العملاقة بترو تشاينا إلى هذا المستوى في 2007، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

عكس ارتفاع سهم شركة تي.إس.إم.سي ثقة المستثمرين المتزايدة في أن أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم ستستغل طفرة الذكاء الاصطناعي لتحقيق هيمنة أكبر. وقد رفعت الشركة توقعاتها لنمو إيراداتها للعام بأكمله إلى حوالي 30% الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن الشركة قد تستفيد من المنافسة الشديدة على طاقة تصنيع الذكاء الاصطناعي.

وكتب محللون في بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب بمن فيهم بروس لو، بعد إعلان أرباح تي.إس.إم.سي ربع السنوية: «نعتقد أن موقف تي.إس.إم.سي تجاه الطلب على العقد المتقدمة أكثر إيجابية، حيث لا يظهر عملاء الذكاء الاصطناعي أي علامات على تباطؤ الطلب». وأضافوا: «نتوقع أن نشهد ارتفاعاً أكبر في الأسعار في عام 2026».