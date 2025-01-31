الين الياباني يستعد لتسجيل أفضل أداء في يناير خلال 7 سنوات

يتجه الين اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء شهري بداية العام منذ عام 2018 وسط توقعات بأن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة خلال 2025، في وقت تدرس فيه بنوك مركزية رائدة أخرى حول العالم تخفيف سياساتها النقدية.

وارتفعت العملة اليابانية قليلا إلى 154.19 ينا مقابل الدولار، بعد أن زادت بالفعل بأكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن. ومن المقرر أن يرتفع بنسبة 1.9 بالمئة خلال يناير، وهو ما يمثل أفضل أداء لها في يناير في سبع سنوات.

واستمد الين الدعم من توقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا العام، حيث قال نائب المحافظ ريوزو هيمينو أمس الخميس إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعات البنك.

وقالت جين فولي، كبيرة خبراء النقد الأجنبي في رابوبانك، التي تتوقع تداول الدولار عند 145 ينا بحلول نهاية العام "على خلفية تصريحات نائب محافظ بنك اليابان هيمينو... يبدو أن المتفائلين بشأن عزم صناع السياسات على رفع أسعار الفائدة في 2025 أصبحوا أكثر ثقة".

وتترقب الأسواق قرارا محتملا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25 بالمئة.

واستقر الدولار الكندي بالقرب من أدنى مستوى له في خمس سنوات أمام الدولار الأمريكي عند 1.4490

وتعافى البيزو المكسيكي من انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وسجل في أحدث تداول 20.6849 مقابل الدولار.

ولا تزال العملة المكسيكية في طريقها لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكتوبر بانخفاض بنحو اثنين بالمئة.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي "إذا أراد (ترامب) التحدث بقوة، فعليه أن يتصرف بقوة أيضا، وهذا يبدأ بالإعلان عن شيء ملموس غدا".

"أعتقد أنه قادم ومن المرجح أن نحصل على المزيد من التفاصيل غدا ... ليس من الجيد أن نبقي حالة عدم اليقين تسيطر على الأسواق".