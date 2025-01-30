أسعار الذهب تحلق إلى مستوى تاريخي

ارتفعت أسعار الذهب الخميس لتحقق أعلى مستوى على الإطلاق مدفوعة بزيادة الطلب على استثمارات الملاذ الآمن وسط مخاوف المستثمرين من الرسوم الجمركية التي يحتمل أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وترقب لتقرير مهم عن التضخم لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وخلال التداولات زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 2796.15 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد بلوغه مستوى غير مسبوق عند 2798.24 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب اثنين بالمئة إلى 2824 دولاراً للأوقية.

وقال جيم ويكوف، كبير محللي السوق في كيتكو ميتالز «نشهد حالة من الضبابية والقلق الشديدين بسبب سياسات إدارة ترامب الجديدة بشأن التجارة والسياسة الخارجية... هناك عمليات شراء جديدة تحدث وسط ارتفاع أسعار الذهب والفضة حاليا».

وذكر البيت الأبيض في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا بعد غد السبت، كما يدرس أيضاً فرض رسوم على الصين.

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة دون تغيير، أمس الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي لن يتعجل في قرارات جديدة لخفض الفائدة.

وأظهرت بيانات أن النمو الاقتصادي الأمريكي تباطأ في الربع الأخير من العام الماضي، لكن قوة الطلب المحلي من المرجح أن تدفع مجلس الاحتياطي إلى تخفيف وتيرة التيسير النقدي.

ويترقب المستثمرون حالياً تقرير مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر الذي يصدر غداً الجمعة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 31.48 دولاراً للأوقية.

وقال ويكوف من كيتكو ميتالز «أرى أن سوق البلاتين والبلاديوم تشهد عمليات شراء مدفوعة بازدهار سوق الذهب والفضة».

وزاد البلاتين 2.1 بالمئة إلى 965.95 دولاراً، وصعد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 984.50 دولاراً للأوقية.