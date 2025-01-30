إيرادات الشركات الصينية المملوكة للدولة تتخطى 11 تريليون دولار في 2024

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الصينية، ارتفاع إيرادات الشركات الصينية المملوكة للدولة بنسبة 1.3% في عام 2024 قياساً إلى العام الأسبق.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن الشركات الصينية المملوكة للدولة حققت إيرادات تشغيلية قدرها 84.72 تريليون يوان (نحو 11.77 تريليون دولار) في عام 2024.

وزادت الأرباح المجمعة لهذه الشركات بنسبة 0.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.35 تريليونات يوان في العام الماضي.

وسجلت هذه الشركات نسبة الديون إلى الأصول بـ64.8% بنهاية العام الفائت، بزيادة 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي.