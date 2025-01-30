توقعات بخفض الفائدة الأوروبية اليوم

يتوقع المحللون قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة الرئيسية مجددا اليوم الأربعاء ليكون الخفض الخامس في منطقة اليورو منذ منتصف 2024.

ومن المتوقع أن يكون الخفض بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل الفائدة على ودائع البنك المركزي الأوروبي إلى 75ر2%، مع مواصلة خفضها حتى الصيف المقبل لدعم الاقتصاد الضعيف في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وبحسب أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي، فمن المتوقع استقرار التضخم في حدود النطاق المستهدف للبنك على المدى المتوسط خلال العام الحالي وهو 2%، وبالتالي يمكن أن يستمر تراجع الفائدة الأوروبية.

ورغم ذلك فإن أسعار المستهلك ارتفعت بشدة مؤخرا. وفي ديسمبر، ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 4ر2% وهو أعلى مستوى له منذ يوليو.

ونتيجة لذلك، يحذر بعض مسؤولي البنوك المركزية من الخفض السريع للفائدة، وبخاصة في ظل خطر نشوب صراعات تجارية مع الولايات المتحدة في ظل رئاسة دونالد ترامب وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من ارتفاع للتضخم.