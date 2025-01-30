الدولار يتأهب لأداء قوي أمام اليورو مع ترقب قرار المركزي الأوروبي

يتأهب الدولار لتسجيل أداء قوي أمام اليورو اليوم الخميس إذا قرر البنك المركزي الأوروبي اتخاذ نهج حذر بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد يوم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق أن يتخذ المركزي الأوروبي قرارا بخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة في وقت لاحق اليوم الخميس.

وقال محللون في إيه.إن.زد إن "التحديات الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تواجه أكبر اقتصادات منطقة اليورو تزيد من العبء على البنك المركزي الأوروبي لدعم النمو".

واستقر سعر صرف اليورو عند 1.0425 دولار، بعد أن سجل 1.0380 في وقت سابق.

وتراجع الدولار قليلا أمام الين ليسجل 155.01 ينا، كما تراجع أمام سلة من العملات إلى 107.880 .

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إن تقدما قد أحرز وإن الأسعار كانت "بشكل ملموس" أعلى من نقطة التعادل، مما يعني أنه لا يزال هناك مجال كبير لخفض الفائدة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم الخميس تراجعا متواضعا في النمو إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع، على الرغم من أن التوقعات تراوحت من 1.7 بالمئة إلى 3.2 بالمئة.