«أوبك+» تبحث موقفها حيال سياسة ترامب النفطية

قالت كازاخستان أمس، إن مجموعة «أوبك+»، التي تضم كبار منتجي النفط، ستناقش الجهود لزيادة إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط وستتخذ موقفاً مشتركاً في هذا الصدد.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن خطة شاملة ترمي إلى المساعدة في زيادة إنتاج النفط والغاز، وتشمل إعلان حالة طوارئ وطنية بقطاع الطاقة لتسريع وتيرة منح التصاريح وإلغاء إجراءات خاصة بحماية البيئة.

كما دعا ترامب علناً منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى خفض أسعار النفط، قائلاً إن ذلك من شأنه أن ينهي الصراع في أوكرانيا.

ولم ترد «أوبك+»، التي تضم أوبك وحلفاء منهم روسيا وكازاخستان، على دعوة ترامب بعد. ولدى المجموعة خطة معدة بالفعل لبدء زيادة إنتاج النفط من أبريل بما يلغي تدريجياً تخفيضات سابقة. وتأجلت هذه الخطة عدة مرات بسبب ضعف الطلب.

ومن المقرر أن تعقد «أوبك+» اجتماعاً للجنة المراقبة الوزارية المشتركة 3 فبراير. وقال وزير الطاقة الكازاخستاني آلماس آدام ساتكالييف، في إفادة صحفية، «في القريب العاجل، من المقرر عقد اجتماع على مستوى ممثلي «أوبك+» سيتناول سياسة المجموعة فيما يتعلق بالوضع الحالي، بما في ذلك خطط الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج، وسيتم اعتماد موقف منسق».