الحكومة الألمانية تخفض توقعاتها للنمو بشكل كبير

خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2025 إلى 0.3% من 1.1%. جاء ذلك في تصريحات لوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال طرحه للتقرير الاقتصادي السنوي أمس. وكانت توقعات الحكومة في الخريف تشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحقق في العام الحالي نمواً بنسبة 1.1% وكان الاقتصاد الألماني سجل انكماشاً في العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي.

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا والمعروف باسم «ائتلاف إشارة المرور»، والذي انهار أواخر العام الماضي، كان يعول في توقعاته في الخريف بخصوص نمو الاقتصاد في 2025 على حدوث تأثيرات إيجابية لما يعرف بـ«مبادرة النمو». وكانت هذه المبادرة تتضمن على سبيل المثال، تحسين شروط الإهلاك لتحفيز الاستثمارات، واتخاذ تدابير حكومية لتخفيض أسعار الكهرباء، إضافة إلى تقديم حوافز لتمديد فترة العمل.

غير أن الإجراءات المحورية في المبادرة لم يتم تنفيذها وذلك بسبب انهيار الائتلاف في نوفمبر الماضي؛ وكان الائتلاف يتكون من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. مع ذلك، ترى الحكومة «ضوءاً في نهاية النفق»، حيث تتوقع أن يشهد عام 2026 نمواً اقتصادياً أقوى بنسبة 1.1%، مع تحسن الاستهلاك الخاص على مدار العام.