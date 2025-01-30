ثقة المستهلكين في اليابان بأقل مستوياتها منذ 21 شهراً

تراجعت ثقة المستهلكين في اليابان خلال الشهر الحالي، على خلاف التوقعات، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ حوالي عامين.

وبحسب بيانات صادرة عن مكتب الحكومة اليابانية، أمس، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر يناير الجاري إلى 35.2 نقطة مقابل 36.2 نقطة خلال ديسمبر، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 36.6 نقطة. وتراجع المؤشر إلى أقل مستوى له منذ أبريل 2023 عندما سجل 35.2 نقطة.

يذكر أن بيانات المؤشر اعتمدت على المسح الذي شمل 8400 أسرة في اليابان يوم 15 يناير.

وتراجع المؤشر الفرعي للثقة في الظروف المعيشية ككل 1.9 نقطة إلى 32.2 نقطة، في حين تراجع المؤشر الفرعي لشراء السلع المعمرة من 29.4 نقطة إلى 27.5 نقطة. وأظهرت البيانات تراجعاً طفيفاً في المؤشر الفرعي للثقة في سوق التوظيف بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 41 نقطة، وتراجع مؤشر الثقة في الدخل من 40.2 نقطة إلى 39.9 نقطة.