ألمانيا تحتاج الذكاء الاصطناعي لـ«رفع قيمة العمل» لا لـ«تقليص العمالة»





حذرت ياسمين فهيمي رئيسة الاتحاد الألماني للنقابات العمالية (دي جي بي) الشركات من التركيز على تقليص الوظائف عند استخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي تصريحات لمجلة الأعمال "كابيتال"، قالت فهيمي إنه لا ينبغي أن يكون الهدف من استخدام هذه التقنية هو تخفيض تكاليف الموظفين، بل ينبغي أن يكون الهدف "جعل نماذج الأعمال أكثر ابتكارًا".

وأشارت فهيمي إلى أن استطلاعات الرأي تُظهر أن الشركات تفترض أنها ستتمكن من تقليص الوظائف على نطاق واسع مستقبلاً بفضل الذكاء الاصطناعي. وأضافت فهيمي: "هذه نتائج مقلقة بالفعل". وأوضحت أنها تدعم بدلاً من ذلك فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي "لرفع قيمة العمل وسد الثغرات الناتجة عن نقص الكوادر الفنية المتخصصة". ورأت فهيمي أنه لهذا السبب فإن "الرسالة الواضحة من اتحاد النقابات هي: نعم، نحن بحاجة إلى الذكاء الاصطناعي ونريده أيضًا - لكن يجب تنظيمه بالتعاون مع العاملين".

وفي تصريحات لنفس المجلة، حذّر أندرياس هان، رئيس مجلس العاملين بأوروبا في شركة البرمجيات "ساب" من أن الشركات التي تخطط لتقديم نفس الإنتاج بموارد أقل قد تتعرض بسرعة للتفوق من قبل المنافسين، مشيرا إلى أن هؤلاء المنافسين، بفضل احتفاظهم بالقوى العاملة دون تغيير واستخدامهم للذكاء الاصطناعي، سيكونون قادرين على "تقديم منتجات أكثر وأفضل بوتيرة أسرع". وأضاف هان أنه لهذا السبب لا يتوقع هان حدوث تقليص كبير في الوظائف في مجال تطوير البرمجيات.