ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين بأمريكا الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 24 يناير وتراجع مخزونات نواتج التقطير.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 3.5 ملايين برميل إلى 415.1 مليوناً خلال الأسبوع، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 3.2 ملايين برميل.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما صعدت 326 ألف برميل.

وهبط استهلاك الخام في مصافي التكرير 333 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 24 يناير.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 2.4 بالمئة في الأسبوع إلى 83.5 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع إلى 248.9 مليون، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 1.3 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة هبوط مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة خمسة ملايين برميل في الأسبوع إلى 124 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.3 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأمريكية ارتفع الأسبوع الماضي 532 ألف برميل يومياً إلى 2.76 مليون.

وانخفضت صادرات الخام الأسبوعية 829 ألف برميل يومياً إلى 3.69 ملايين.