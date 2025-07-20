قوة القطاع الصناعي الأمريكي أمام اختبار الأرباح

قاد القطاع الصناعي مكاسب الأسهم الأمريكية ،خلال عام مضطرب في وول ستريت، غير أن قوته ستخضع لاختبار حقيقي مع احتدام موسم إعلان نتائج الربع الثاني، وفقاً لتقرير «رويترز» الأسبوعي عن الأسهم الأمريكية للأسبوع الجاري.

وسجل مؤشر قطاع الصناعات في «ستاندرد آند بورز 500»، الذي يضم شركات الطيران والمعدات الكهربائية ومصنعي الآلات وشركات النقل ومنتجي مواد البناء ارتفاعاً بنسبة 15% منذ بداية 2025، وهو أفضل أداء بين القطاعات الـ11 للمؤشر، وأكثر من ضعف مكاسب المؤشر العام.

«ألفابت» و«تسلا»،

ويأتي هذا في وقت تستعد فيه الأسواق لأسبوع حافل بإعلانات الأرباح، تشمل أكثر من خُمس شركات «ستاندرد آند بورز 500»، على رأسها شركتا «ألفابت» و«تسلا»، وهما أول من سيفصح من بين «عمالقة التكنولوجيا»، بالإضافة إلى إعلان نتائج «إنتل» و«آي بي إم».

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد قفز بنسبة 26% منذ أبريل، بعد أن بدد المستثمرون مخاوف الركود، التي أُثيرت في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن «يوم التحرير»، وفرض رسوم جمركية جديدة.

وقال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة Horizon Investment Services: «هذا الموسم يبدو بالغ الأهمية نظراً للانتعاش الكبير، الذي شهده السوق، وأعتقد أن هذا الصعود تضمن قدراً كبيراً من التفاؤل بأداء الأرباح».

الطيران والفضاء والدفاع

وسيكون عدد من شركات القطاع الصناعي تحت الأضواء هذا الأسبوع، فقد أسهمت أسهم شركات الطيران والدفاع في تعزيز أداء القطاع، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب التزامات إنفاق جديدة من ألمانيا وغيرها من الدول.

وسجل مؤشر صناعات الفضاء والدفاع في «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 30% منذ بداية العام، ومن المقرر أن تعلن شركات «RTX»، و«لوكهيد مارتن»، و«جنرال دايناميكس» نتائجها خلال الأسبوع الجاري.

ورفعت شركة GE Aerospace، التي قفز سهمها بنحو 55% هذا العام، توقعاتها لأرباح عام 2025 يوم الخميس الماضي.

أما «جي إي فيرنوفا»، التي انبثقت عن جنرال إلكتريك العام الماضي، فقد ارتفعت أسهمها بأكثر من 70% هذا العام، لتصبح صاحبة أفضل أداء ضمن أسهم القطاع الصناعي، وتعلن الشركة المتخصصة في معدات الطاقة نتائجها يوم الأربعاء.

كما دعمت التوجهات نحو إعادة توطين البنية التحتية الصناعية، وتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي، ما رفع الطلب على أنظمة التبريد والأتمتة الصناعية، أسهم شركات مثل Eaton، وRockwell Automation، وفقاً لما ذكره روبرت بافليك مدير المحافظ الأول في شركة Dakota Wealth Management.

ومن الأسهم الداعمة أيضاً للقطاع هذا العام: شركة «أوبر» لخدمات النقل، التي ارتفعت أسهمها بنحو 50%.

وقال نيكولاس كولاس، الشريك المؤسس لشركة DataTrek Research، في مذكرة: «على خلاف العديد من القطاعات غير التكنولوجية هناك الكثير من القصص القوية هنا، التي لا تعتمد على المتغيرات الاقتصادية الكلية لتحقيق عوائد مستقبلية قوية»، مضيفاً أن أسهم الصناعات الكبرى ما زالت تبدو جذابة رغم موجة الصعود الأخيرة، لكن رغم هذا الزخم لا تزال بعض الشركات المرتبطة بدورات النمو الاقتصادي تشكل عبئاً على أداء القطاع، إذ تراجعت أسهم شركات شحن الطرود مثل «يو بي اس» و«فيدكس» بشكل حاد، وكذلك أسهم شركات الطيران مثل «يونايتد إيرلاينز» وشركات النقل البري مثل «جيه بي هانت».

وقال والتر تود، المدير الاستثماري في Greenwood Capital: «هناك مجالات داخل القطاع الصناعي حساسة اقتصادياً، ولا تُبلي بلاء جيداً».

ومن الشركات الأخرى التي ستُعلن نتائجها الأسبوع المقبل هانيويل، ويونيون باسيفيك، ويونايتد رينتالز.

وعلى صعيد آخر يواصل المستثمرون متابعة التطورات التجارية قبيل الأول من أغسطس، وهو موعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة حيز التنفيذ ضد عدد من الشركاء التجاريين،

كما تتجه الأنظار إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تزايد الضغط من الرئيس ترامب على رئيس المجلس، جيروم باول، للاستقالة، بينما يواصل الرئيس الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة، ويُعقد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 29 و30 يوليو.

وبلغت مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منذ بداية العام نحو 7%، وعقب إريك كوبي، المدير الاستثماري لشركة North Star Investment Management: «ما زلنا مندهشين من صمود أداء الأسهم رغم كل هذا الكم من الغموض»، مضيفاً: «السوق أظهر مرونة لافتة في مواجهة ما يبدو أنه تحديات كبيرة».

أبرز أحداث الأسبوع:

الاثنين 21 يوليو:

المؤشرات الاقتصادية القيادية في الولايات المتحدة

نتائج: فيرايزون

الثلاثاء 22 يوليو:

الكلمة الافتتاحية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر القطاع المصرفي

نتائج: كوكاكولا، جنرال إلكتريك للطيران، جنرال موتورز، فيليب موريس

الأربعاء 23 يوليو:

مبيعات المنازل القائمة

نتائج: ايه تي آند تي، سي ام ايه جروب، جنرال إلكتريك فيرنوفا، ألفابت، آي بي ام، كوانتوم سكيب، تيسلا

الخميس 24 يوليو:

طلبات إعانة البطالة الأولية

مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي

مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي

مبيعات المنازل الجديدة

نتائج: بلاكستون، إنتل

الجمعة 25 يوليو:

طلبيات السلع المعمرة

نتائج: أون