الألمان يقطعون مسافات أطول بسياراتهم

قطع الألمان مسافات أطول بسياراتهم خلال عام 2024 مقارنة بأعوام سابقة.

وبحسب مسح أجري بتكليف من شركة «دي إيه تي» الألمانية المعنية بجمع ومعالجة بيانات واسعة النطاق عن السيارات، فإن ملاك السيارات في ألمانيا قطعوا العام الماضي في المتوسط 12 ألفاً و560 كيلومتراً، وهي أول زيادة يُجرى تسجيلها منذ عام 2018، عندما بلغ متوسط ​​المسافة السنوية 14 ألفاً و920 كيلومتراً.

وفيما يتعلق بشراء السيارات الجديدة، تراجعت المبالغ في المتوسط ​​لأول مرة منذ فترة طويلة. وبلغ التراجع 1100 يورو لتصل تكاليف الشراء 43 ألفاً و530 يورو في المتوسط مقارنة بما كان عليه الحال في 2023.