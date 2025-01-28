«ديب سيك» تتعرض لهجمات سيبرانية

قيدت شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة في الذكاء الاصطناعي التسجيلات على خدماتها مؤقتاً بعد تعرضها لهجمات سيبرانية.

وقالت الشركة التي استحوذت على كثير من الاهتمام في الذكاء الاصطناعي في الأيام الأخيرة، إنه «نظراً للهجمات الضارة واسعة النطاق على خدمات ديب سيك، فإننا نقيد التسجيلات مؤقتاً لضمان استمرار الخدمة، ويمكن للمستخدمين الحاليين تسجيل الدخول كالمعتاد. نشكركم على تفهمكم ودعمكم». ويظهر للمستخدمين الذين يحاولون التسجيل للحصول على حساب رسالة مُشابهة، تفيد بأن «التسجيل قد يكون مشغولاً» وأنه يجب عليهم الانتظار والمحاولة مرة أخرى.

وقال إريك كرون، المدافع عن الوعي الأمني في KnowBe4 «مع نمو شعبية ديب سيك بهذه السرعة، ليس من المفاجئ أن يتم استهدافها»، بحسب موضع «ذي هاكرز».

وأضاف: «يمكن أن تكون هذه الأنواع من الهجمات وسيلة للابتزاز من خلال التوقف عن الهجوم والسماح باستعادة الخدمات مقابل رسوم، أو يمكن أن تكون منظمات منافسة تسعى للتأثير سلباً على هذا المنافس الجديد، أو حتى أشخاص استثمروا في منظمة منافسة ويريدون حماية استثماراتهم عن طريق القضاء على المنافسة».

تأسست «ديب سيك» عام 2023، وهي شركة صينية ناشئة تكرس جهودها لجعل الذكاء الاصطناعي العام حقيقة واقعة. وأصبحت حديث الساعة في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث وصل تطبيق الدردشة الآلي الخاص بها على نظام iOS إلى قمة مخطط التطبيقات المجانية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مطيحاً بتطبيق «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن أيه آي».