«ديب سيك» يكبد أثرياء العالم 108 مليارات دولار خلال ساعات

تكبد أثرياء العالم خسائر فادحة بسبب موجة البيع التي تعرضت لها القطاعات التكنولوجية في البورصات العالمية مع تصاعد شعبية نموذج للذكاء الاصطناعي طورته شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة.

وخسر أغنى 500 شخص على مستوى العالم نحو 108 مليارات دولار من ثرواتهم بعد اضطراب الأسواق العالمية خلال ساعات التداول، أول من أمس، وفق مؤشر «بلومبرج» للمليارديرات، حيث تصدر أثرى أثرياء العالم ممن ترتبط ثرواتهم بقطاع الذكاء الاصطناعي قائمة أكبر الخاسرين ويتصدرهم جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لصانعة الرقائق الأمريكية «إنفيديا» الذي فقد 20% أو ما يعادل 20.1 مليار دولار من ثروته.

أما من حيث قيمة الانخفاض، كان لاري إليسون، الشريك المؤسس لـ «أوراكل» أكبر الخاسرين، حيث خسر 22.6 مليار دولار من ثروته، أو ما يعادل 12%.

وتراجعت ثروة «مايكل ديل» مؤسس ورئيس مجلس إدارة «ديل» بنحو 13 مليار دولار، وفقد «تشانج بينج تشاو» مؤسس بورصة العملات المشفرة «باينانس» قرابة 12 مليار دولار.

وبلغ إجمالي خسائر أثرياء القطاع التكنولوجي مجتمعين 94 مليار دولار، ويعادل ذلك 85% من الانخفاض في إجمالي ثروات الأغنياء المدرجين في المؤشر.

وتفاجأ مستثمرو «وول ستريت» وقادة شركات وادي السيليكون بتصاعد شعبية تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة صينية ناشئة تُدعى «ديب سيك» في السوق الأمريكية، وذلك إثر نجاح الشركة بالآونة الأخيرة في تطوير نموذج موسع لمعالجة اللغات يتمتع بقدرات عالية ينافس نماذج «شات جي بي تي» الأكثر تطوراً من «أوبن إيه آي» الأمريكية، رغم انخفاض تكلفة بنائه، والقيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة للصين.