مليارديرات وشركات ومستثمرون .. من يشتري تيك توك من أمريكا وكم قيمته؟

تناقش إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركة البرمجيات العملاقة أوراكل - بقيادة الملياردير لاري إليسون - صفقة للاستحواذ على تيك توك، وفقًا لـ NPR، وهي أحدث شركة يشاع أنها مهتمة بشراء تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير التابع لشركة ByteDance للالتفاف على الحظر الأمريكي.

وذكرت إذاعة NPR يوم السبت أن شركة أوراكل ناقشت صفقة تتضمن حصولها هي ومستثمرين أمريكيين آخرين، بما في ذلك مايكروسوفت، على حصة أغلبية في تيك توك بينما ستحتفظ شركة بايت دانس الصينية بحصة أقلية، مضيفة أن الصفقة لا تزال "في حالة تغير مستمر" .

وقدمت شركة Perplexity AI عرضًا إلى ByteDance لدمج الشركة مع TikTok وNew Capital Partners، في صفقة من شأنها أن تسمح لمعظم مستثمري ByteDance بالاحتفاظ بحصصهم في الأسهم، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الوضع لشبكة CNBC .

وذكرت وكالة بلومبرج أن مسؤولين بالحكومة الصينية فكروا في بيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بينما تناقش الصين كيفية إدارة علاقتها مع الرئيس دونالد ترامب، الذي تعززت علاقاته مع ماسك في الأشهر الأخيرة و قالت بايت دانس، ردًا على تقرير بلومبرج، لمجلة فوربس إنها "لا يمكن أن تتوقع التعليق على خيال محض".

وكتب يوتيوبر MrBeast ، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، على X أنه "سيشتري TikTok حتى لا يتم حظره"، مدعيًا لاحقًا أنه لديه "الكثير من المليارديرات" تواصلوا معه وقال إنه "سيرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك".

وبحسب " فوربس " قدمت مجموعة Project Liberty ، وهي مجموعة مناصرة على الإنترنت يديرها الملياردير فرانك ماكورت ، اقتراحًا - بدعم من مستثمر "Shark Tank" كيفن أوليري وجوجنهايم سيكيوريتيز وآخرين - في 9 يناير لشراء أصول TikTok التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، قائلة إن المجموعة ستعيد هيكلة الشركة لجمع بيانات أقل عن المستخدمين.

وقال أوريلي لشبكة فوكس إنه وضع 20 مليار دولار "على الطاولة" لتيك توك، قائلاً إن المحكمة العليا أيدت قانونًا يحظر التطبيق في الولايات المتحدة حتى يمكن بيعه إلى "نقابة أمريكية".

واقترح موظف سابق في TikTok لمجلة فوربس أن أمازون قد تشتري التطبيق، حيث عززت أمازون - ثالث أكبر معلن على التطبيق - علاقتها مع المنصة بعد الإعلان عن شراكة تسمح للمستخدمين بتصفح وشراء منتجات أمازون على TikTok.

وعرضت منصة مشاركة الفيديو Rumble شراء TikTok في مارس 2024، قائلة إن الشركة "مستعدة للانضمام إلى اتحاد مع أطراف أخرى" لشراء التطبيق، على الرغم من أن Rumble والرئيس التنفيذي كريس بافلوفسكي لم يكشفا عن تفاصيل العرض.

أعرب بوبي كوتيك ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Activision Blizzard، عن اهتمامه بشراء TikTok وطرح الفكرة مع الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان وآخرين للمساعدة في تمويل الصفقة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، على الرغم من أن كوتيك لم يعلق علنًا على العرض.

وقال وزير الخزانة السابق ستيف منوشين لشبكة CNBC في مارس 2024 إنه يخطط "لتشكيل مجموعة" لشراء TikTok، ثم أخبر بلومبرج في مايو أنه تواصل مع "الكثير من شركات التكنولوجيا" بشأن شراء التطبيق وإعادة إنشاء خوارزميته، والتي قالت بايت دانس إنها لن تكون مدرجة في البيع.

لماذا يمكن بيع تيك توك؟

في العام الماضي، أقر الكونجرس قانونًا ووقعه الرئيس السابق جو بايدن يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة ما لم تبيع بايت دانس التطبيق - وهي خطوة مدفوعة بمخاوف الأمن القومي بشأن علاقات بايت دانس بالصين.

دخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير، مما دفع تيك توك إلى إيقاف تشغيله لأكثر من 12 ساعة، لكن المنصة أعادت الخدمة في الولايات المتحدة بعد أن تعهد ترامب بتمديد الموعد النهائي للبيع. ومن المقرر الآن أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في غضون 75 يومًا بموجب أمر تنفيذي وقعه ترامب، الذي دفع إلى الاستيلاء على المنصة من قبل مشروع مشترك يضم بايت دانس ومالكين جدد مقرهم الولايات المتحدة. وقد ردت تيك توك على القانون وجادلت بأن بيع عمليات التطبيق في الولايات المتحدة سيكون غير قابل للتطبيق، مدعية في ملف قانوني في مايو أن الحظر المقترح "غير ممكن ببساطة: ليس تجاريًا، وليس من الناحية التكنولوجية، وليس قانونيًا".

ما هي الشركات التي حاولت شراء تيك توك؟

وبحسب ما ورد، عرضت مايكروسوفت شراء تيك توك من بايت دانس في أغسطس 2020، وكادت الصفقة - التي أشار إليها الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا بأنها "أغرب شيء عملت عليه على الإطلاق" - أن تتم قبل أن تنهار.

وأعلنت أوراكل وول مارت في سبتمبر 2020 أن الشركتين توصلتا إلى اتفاق لشراء تيك توك، لكن هذه الصفقة فشلت بعد أن أوقفتها إدارة بايدن عن المضي قدمًا في معالجة المخاطر الأمنية المحتملة للتطبيق.

كم تبلغ قيمة تيك توك؟

وقال دان إيفز، المحلل في شركة ويدبوش للأوراق المالية، لشبكة سي بي إس إن الشركة المتخصصة في الخدمات المالية قدرت قيمة تيك توك بنحو 100 مليار دولار بما في ذلك الخوارزمية. كما اقترح إيفز أن بايت دانس قد تتوقع الحصول على ما بين 40 مليار دولار و50 مليار دولار من عمليات المنصة في الولايات المتحدة.