النفط يستقر مع تباين التقارير الاقتصادية الأمريكية

شهدت أسعار النفط تغيراً طفيفاً بنهاية الأسبوع بفعل تقارير اقتصادية أمريكية متباينة وأنباء متضاربة عن الرسوم الجمركية ومخاوف من نقص المعروض بسبب العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 24 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 69.28 دولاراً للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً أو 0.3 % إلى 67.34 دولاراً للبرميل. ونزل الخامان القياسيان بنحو 2 % هذا الأسبوع.

وفي الولايات المتحدة، انخفض معدل تشييد المنازل الخاصة إلى أدنى مستوى في 11 شهراً في يونيو، إذ أدى ارتفاع أسعار التمويل العقاري وعدم اليقين الاقتصادي إلى عرقلة شراء المنازل. وفي تقرير آخر، تحسنت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو، بينما استمرت توقعات التضخم في الانخفاض.

وسيسهل انخفاض التضخم على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة، ما سيعزز النمو الاقتصادي بتخفيض تكلفة الاقتراض للمستهلكين.

وسيعزز النمو الاقتصادي القوي الطلب على الطاقة. ويمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى رفع الأسعار على المستهلكين وإضعاف النمو الاقتصادي والطلب على النفط.