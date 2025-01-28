تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في الصين تراجع أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين العام الماضي 3.3% عن العام السابق، الذي سجل تراجعاً سنوياً 2.3%.

في الوقت نفسه كشفت البيانات عن نمو أرباح الشركات الشهر الماضي 11% سنوياً بعد تراجعها 7.3% خلال نوفمبر. يأتي ذلك في حين حقق الاقتصاد الصيني نمواً بنحو 5% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، بعد أن أدت سلسلة إجراءات التحفيز التي تم إطلاقها في أواخر العام إلى انتعاش إنتاج الصناعة وزيادة الإنفاق في الصين. وأظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاء الوطني دخول النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين دائرة الانكماش في يناير الحالي