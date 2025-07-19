اليابان تبحث مع واشنطن مسألة الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل

ذكر كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا، على هامش معرض إكسبو العالمي في أوساكا، أنه سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لإجراء جولة أخرى من المحادثات بشأن الرسوم الجمركية.

واستضاف أكازاوا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ومسؤولين أمريكيين آخرين زائرين في المعرض، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتابع: إنه لم يناقش الرسوم الجمركية مع بيسنت خلال محادثاتهما في المعرض.

وكتب بيسنت على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أمس إن اتفاق التجارة الحرة بين أمريكا واليابان «لا يزال ضمن نطاق الاحتمال».