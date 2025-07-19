لماذا قد يكره موظف المطار حقيبة سفرك.. وكيف تختار الأفضل؟

حدّد أحد مناولي الأمتعة أسوأ أنواع حقائب الأمتعة التي يُمكن استخدامها عند السفر جواً إلى الخارج، وكشف أيضاً عن الأنواع المفضلة والتي يُرجّح وصولها سليمة، والأنواع التي يكرهونها.

تقدم منصات التواصل الاجتماعي، كنزاً ثميناً لنصائح السفر الذكية، حيث يُقدم موظفو المطارات أفضل ما لديهم من أسرار لضمان سلامة الأمتعة أثناء العبور.

على "ريديت"، فتح مستخدم يُدعى آدم، يعمل في مناولة الأمتعة، المجال لأي أسئلة مُلحة، حيث سأل مسافر: عن نصائح لتجنب فقدان الأمتعة أو تلفها؟ وما هي أفضل/أسوأ أنواع الحقائب؟"

تخصيص أمتعتك ببطاقة

كانت نصيحة آدم الرئيسية لتجنب فقدان الحقائب بسيطة وهي وضع بطاقات الأسماء، وأشار إلى أن العديد من الحقائب متشابهة الشكل، وغالباً ما ينتهي بها المطاف على نفس الرحلة، والكثير من الحقائب متطابقة تماماً على نفس الرحلة".، لذلك اقترح بتخصيص أمتعتك ببطاقة تحمل اسمك وعنوانك، مما يسهل التعرف عليها، ومن التوصيات الأخرى إضافة أحزمة مميزة ملفوفة حول الحقيبة، وفقًا لصحيفة إكسبريس.

وأوصى الذين يرغبون في حماية حقائبهم من الأذى باختيار الأمتعة التي تتميز "بأربع عجلات جيدة، مع بطانة ناعمة من الداخل وغطاء خارجي صلب" وفق صحيفة ميرور.

لماذا تكره حقيبتي؟

وعندما سأل مستخدم آخر: "لماذا تكره حقيبتي؟"، أجاب آدم بوضوح: "هل حقيبتك ذات عجلات ضعيفة؟ أم بدون عجلات على الإطلاق؟ أم بدون مقابض يد مناسبة؟ هذه بعض الحقائب التي أكرهها بشدة".

وسأل آخر عن "الحقائب الصلبة أم القماشية؟ أيهما أفضل؟" فأجاب موظف شركة الطيران: "إذا كنت لا تمانع ضغط أمتعتك، فالحقائب اللينة مناسبة، فهي عادةً ما توفر مساحة أكبر في عنبر الأمتعة".

وقد شارك عامل المطار بعض النصائح الذكية لحماية الأشياء القابلة للكسر أثناء الطيران، ونصح قائلاً: "إذا كان لديك أي شيء هش إلى حد ما، فإنك تريد حقيبة صلبة للحفاظ على هذه الأشياء محمية".

الأفضل والأسوأ

عندما سُئل آدم عن الحقائب الأفضل والأسوأ، أوضح: "أسوأ الحقائب هي التي بلا عجلات".

وأضاف: "في شركتنا، لا نستخدم الصناديق في عنبر الشحن، بل نكدّس الحقائب يدوياً وهذا العمل قد يستغرق وقتاً طويلاً، إذا كانت حقيبتك بعجلتين جيدتين على الأقل، يمكننا تحريكها بسرعة داخل العنبر، وهذا يسهل عملنا. وإلا، فقد نضطر لرمي الحقائب لكي نلتزم بالوقت".

واعترف آدم بأن الحقائب ذات الأربع عجلات التي تكون إحدى عجلاتها معطلة هي الأقل تفضيلاً لديه، لأنها تسقط بعد مسافة قصيرة عند محاولة دفعها.