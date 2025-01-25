قائمة فوربس لأغنى 15 مليارديراً في العالم

كشفت "فوربس" عن قائمة أغنى 15 مليارديراً في العالم، حيث جاء 13 أمريكياً من أصل 15 في القائمة، بالإضافة إلى فرنسي واحد وإسباني واحد وفق آخر إحصائية.

وتصدر القائمة إيلون ماسك بثروة 427 مليار دولار ثم جاء رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس في المركز الثاني برصيد 247 مليار دولار ، ثم لاري إليسون رئيس مجلس إدارة شركة أوراكل في المركز الثالث برصيد 230 مليار دولار.

ونستعرض هنا أسماء ورصيد المليارديرات بحسب آخر إحصائية لمجلة "فوربس" :

جاء الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك (الولايات المتحدة) في المركز الأول برصيد 427 مليار دولار، ثم جاء رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس (الولايات المتحدة ) في المركز الثاني برصيد 247 مليار دولار ، ثم لاري إليسون رئيس مجلس إدارة شركة أوراكل (الولايات المتحدة ) في المركز الثالث برصيد 230 مليار دولار ، ثم مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (الولايات المتحدة ) في المركز الرابع برصيد 222 مليار دولار، وجاء الفرنسي برنارد أرنو وعائلته (فرنسا) في المركز الخامس برصيد 194 مليار دولار ، ثم لاري بيج (الولايات المتحدة) في المركز السادس برصيد 164 مليار دولار، ثم سيرغي برين (الولايات المتحدة ) في المركز السابع برصيد 156 مليار دولار، ثم وارن بافيت (الولايات المتحدة ) في المركز الثامن برصيد 144 مليار دولا ، ثم ستيف بالمر (الولايات المتحدة ) في المركز التاسع برصيد 130 مليار دولار، ثم جنسن هوانغ (الولايات المتحدة ) في المركز العاشر برصيد 127 مليار دولار، ثم مايكل ديل (الولايات المتحدة ) في المركز الحادي عشر برصيد 118 مليار دولار، ثم أمانسيو أورتيجا ( إسبانيا) في المركز الثاني عشر برصيد 115 مليار دولار، ثم روب والتون في المركز الثالث عشر (الولايات المتحدة) برصيد 113 مليار دولار، ثم جيم والتون (الولايات المتحدة ) في المركز الرابع عشر برصيد 112 مليار دولار ، ثم بيل جيتس (الولايات المتحدة ) في المركز الخامس عشر برصيد 107 مليارات دولار.