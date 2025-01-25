ألمانيا.. خبير يوصي قطاع الاقتصاد بتحقيق تقدم سريع في استخدام الذكاء الاصطناعي

أشارت تقديرات خبير ألماني إلى أن قطاع الاقتصاد في بلاده بحاجة ماسة إلى تحقيق تقدم سريع في استخدام الذكاء الاصطناعي في ظل الوضع الصعب الحالي الذي يشهده القطاع.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال بيتر ليجيسماير الخبير بمعهد فراونهوفر للهندسة البرمجية التجريبية في مدينة كايزرسلاوترن إن هناك حاجة إلى التقنية لتعزيز الكفاءة وخصوصا في بلد يتسم بارتفاع تكاليف الأجور.

وأضاف مدير المعهد: "نلاحظ أيضًا أن تطوير التكنولوجيا في ألمانيا يختفي". وأشار إلى أن ذلك ليس مجرد مرحلة ضعف مؤقتة يمر بها الاقتصاد الألماني.

يرى ليجيسماير إمكانيات كبيرة لتعزيز الكفاءة من خلال استخدام نماذج لغوية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات. وأوضح أن تطوير البرمجيات يمكن أن يصبح أسرع وأكثر فعالية إذا تمت معالجة المشكلات القياسية التي تظهر بشكل متكرر باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقال: "الهدف هو تحقيق تقسيم للعمل بين مطوري الأتمتة ومطوري البرمجيات". وشدد على ضرورة الانتباه إلى ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يقدم معلومات غير دقيقة أو مضللة، وأردف:" لا تزال هناك بعض الأمور التي تتطلب البحث في هذا الشأن".

وفيما يتعلق بتطوير منتجات في صناعة السيارات، وكذلك في مجالات الروبوتات وتقنيات التحكم، يرى ليجيسماير أن التوائم الرقمية، أي الصور الرقمية للأشياء المادية أو العمليات أو الأنظمة، يمكن أن تساعد في ذلك. يذكر أنه يمكن باستخدام هذه التوائم الرقمية اختبار العديد من الأمور بتكلفة وجهد أقل، مما يسهم في تصنيع منتجات مصممة بشكل مرن خصيصًا للعملاء.

ومع ذلك، أشار ليجيسماير إلى أن عملية التحول في مجال الصناعة والمعروفة باسم "الصناعة 4.0" تواجه مشكلة تتمثل في أن الكثير من المعرفة في الشركات لا تزال محفوظة في نصوص مطبوعة مثل الكتيبات، مما يجعل من الصعب استخدامها في العمليات المؤتمتة. وأكد أن رقمنة هذه المعلومات وجعلها قابلة للاستغلال تُعد خطوة أولى ضرورية.