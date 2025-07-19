تباين الأسهم الأوروبية مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات

تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية، أمس، وسط تعاملات متقلبة مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات للحصول على مؤشرات على تأثير سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركات.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 548.84 نقطة خلال التعاملات قبل أن يتحول لهبوط طفيف بنحو 0.01 % في نهاية التداولات كما تحول مؤشر داكس الألماني إلى الانخفاض وتارجع 0.33 %، في حين صعد مؤشر كاك الفرنسي0.01 %، وفاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.22 %.

أرباح

ولامست مؤشرات وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة، أول من أمس، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية قوية وتقارير أرباح أن المستهلكين الأمريكيين لا يزالون مستعدين للإنفاق.

وقفز سهم ساب السويدية لصناعة معدات الدفاع 12.7 % ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح أعلى من المتوقع في الربع الثاني ورفعت توقعاتها للمبيعات.

وقفز سهم فيستاس 8.8% بعد أن رفع جيه.بي مورجان تصنيف سهم الشركة الدنمركية لصناعة توربينات الرياح.

وانخفض سهم شركة جي.إس.كيه بأكثر من 6% بعد أن أوصت لجنة استشارية تابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية «إف.دي.إيه» بعدم الموافقة على عقار بلينريب لعلاج سرطان الدم.

وهوى سهم شركة إلكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية 14.6% بعد أداء ضعيف خلال الربع الثاني في أوروبا.وقالت شركة ريلاينس إندستريز الهندية إن وحدتها للبيع بالتجزئة استحوذت على شركة كلفينيتور للأجهزة المنزلية من إلكترولوكس.

تراجع ياباني

وانخفض مؤشر نيكاي عند الإغلاق من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين مع ترقب المستثمرين نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الياباني التي تجرى مطلع الأسبوع.

وتراجع نيكاي 0.21% إلى 39819.11 نقطة بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ أول يوليو عند 40087.59 نقطة مدعوماً بأداء وول ستريت القوي في الليلة السابقة.

وصعد المؤشران ستاندرد آند بورز 500، وناسداك المجمع إلى أعلى مستويين لهما، الخميس، مع استحسان المستثمرين بيانات اقتصادية قوية وتقارير أرباح أظهرت أن المستهلكين الأمريكيين لا يزالون مستعدين للإنفاق.

ارتفاع

وارتفع نيكاي 0.63% منذ بداية الأسبوع لينهي خسائر استمرت أسبوعين متتاليين.ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.19% إلى 2834.48 نقطة.

وقال يوجو تسوبوي، كبير خبراء الاقتصاد في دايوا سيكيوريتيز: «لم يرغب المستثمرون في المخاطرة بشراء الأسهم قبل الانتخابات العامة التي تجرى مطلع الأسبوع».وتراجع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.44% ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر.

وكان سهم ديسكو أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر عندما هوى 8.79%، لأن توقعات أرباح التشغيل الفصلية جاءت دون تقديرات السوق. وربح سهم سوفت بنك جروب للاستثمار في مجال التكنولوجيا خمسة بالمئة ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية وأكبر داعم للمؤشر.

وزاد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 0.29% ليعوض خسائره المبكرة. ومن بين أكثر من 1600 سهم في قسم الشركات الكبرى ببورصة طوكيو، ارتفع 33%، وانخفض 63%، واستقر 2%.