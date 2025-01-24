الذهب يحوم فوق 2740 دولاراً

تراجعت أسعار الذهب، أمس، مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في الجلسة الماضية، في وقت تنتظر فيه الأسواق مزيداً من الوضوح بشأن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2744.49 دولاراً للأوقية (الأونصة)، خلال التداولات. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7 بالمئة إلى 2751.20 دولاراً.

واقترح ترامب فرض رسوم جمركية تعادل 25 بالمئة على المكسيك وكندا وبما يعادل 10 بالمئة على الصين بداية من الأول من فبراير. كما وعد بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية، دون الخوض في تفاصيل.

ويعد الذهب ملاذاً آمناً وسط الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 28 و29 يناير وسط استمرار النمو الاقتصادي وتراجع التضخم، لكنه يواجه ضبابية بشأن السياسات المقترحة من ترامب. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، من المتوقع بنسبة 96 بالمئة أن يبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.

وروسيا هي أكبر منتج للبلاديوم في العالم ومورد رئيسي للمعدن إلى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 30.33 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 944.30 دولاراً، بينما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 982.25 دولاراً.