النفط يصعد بعد هجمات جديدة بمسيرات على حقول نفط عراقية



ارتفعت أسعار النفط دولارا "الخميس" بعد أن ضربت طائرات مُسيرة حقول نفط في كردستان العراق لليوم الرابع، مما يشير إلى استمرار المخاطر بالمنطقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 69.52 دولار للبرميل، بارتفاع دولار واحد، أو 1.46 بالمئة.

وختمت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التعاملات عند 67.54 دولار للبرميل، بارتفاع 1.16 دولار، أو 1.75 بالمئة.

وقال مسؤولان في قطاع الطاقة إن إنتاج الخام بإقليم كردستان انخفض بما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يوميا، وهو ما يزيد على نصف إنتاج المنطقة الطبيعي البالغ نحو 280 ألف برميل يوميا.

قال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشيتس "بعض المكاسب جاءت كرد فعل على هجمات الطائرات المسيرة في العراق. وهذا يُظهر مدى ضعف إمدادات النفط أمام الهجمات التي تستخدم تقنيات بدائية".

وأضاف أن الأسواق كانت متوترة أيضا في انتظار فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية.

وقال ترامب إنه سيرسل قريبا إخطارات إلى دول أصغر بالرسوم الجمركية التي سيفرضها عليها، وألمح إلى احتمالات التوصل إلى اتفاق مع بكين بشأن العقاقير غير المشروعة واتفاقية محتملة مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت آشلي كيلتي المحللة في بانمور ليبيرم "من المتوقع أن تظل الأسعار متقلبة على المدى القريب بسبب حالة الضبابية حول النطاق النهائي للرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي"، مضيفة أن الأسعار ستستقر على الأرجح عند مستويات منخفضة على المدى المتوسط.

وأشار جون إيفانز المحلل في بي.في.إم أويل أسوشيتس إلى أن سوق النفط "الخميس" تفاعلت أيضا مع سيناريو انخفاض المخزونات.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي أن زيادات إنتاج النفط لم تؤدِ إلى ارتفاع المخزونات، مما يدل على أن الأسواق متعطشة لمزيد من النفط.







