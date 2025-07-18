150 دولة تحت تهديد نيران حرب رسوم ترامب الجمركية الجديدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرسل رسائل إلى أكثر من 150 دولة، لإبلاغها بأن معدلات الرسوم الجمركية قد تبلغ 10 أو 15 %، في إطار مواصلة أجندته التجارية.

وقال ترامب: «سيكون لدينا أكثر من 150 دولة، سنرسل لها إشعاراً بالدفع، وهذا الإشعار سيتضمّن ما ستكون عليه نسبة التعرفة الجمركية». وتابع: «سيكون الأمر موحّداً للجميع، لتلك المجموعة»، موضحاً أن الشركاء التجاريين الذين سيتلقون هذه الرسائل، هم «ليسوا دولاً كبرى، ولا يملكون الكثير من النشاط التجاري». وفي مقابلة بُثّت لاحقاً على قناة «ريل أمريكا فويس»، قال ترامب إن النسبة ستكون «على الأرجح 10 أو 15 %، لم نقرر بعد».

وخلال الأيام الأخيرة، أطلق ترامب وابلاً من المطالب الجمركية، مُبلغاً دولاً أخرى بفرض رسوم جديدة، ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، ما لم تتمكن من التفاوض على شروط أفضل مع الولايات المتحدة. ومددت الرسائل الموعد النهائي الأصلي، الذي كان محدداً في 9 يوليو، لثلاثة أسابيع إضافية، ما أثار سباقاً محموماً من قبل شركاء تجاريين يسعون لتفادي فرض رسوم أعلى.

وقالت أليثيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكسيس»: «بالنسبة لمعظم دول العالم، وآسيا التي تواجه معدلات من بين أعلى الرسوم، يمكن اعتبار إعلان النسبة خبراً إيجابياً، لأنه يوفر بعض اليقين للدول الصغيرة، التي حصلت على نسبة أقل من المتوقع».